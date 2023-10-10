Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мать нашла тело 14-летней дочери в багажнике своей машины

В Уфе брат задушил сводную сестру и спрятал тело в багажнике машины матери

В Башкирии женщина обнаружила тело дочери в багажнике своего автомобиля, припаркованного возле дома, по подозрению в совершении преступления задержан старший брат девочки. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в ночь на 10 октября, пропажу 14-летней девочки обнаружила ее мать, женщина вызвала полицию и до их приезда случайно нашла тело дочери в багажнике своего автомобиля.

По подозрению в совершении тяжкого преступления задержан старший сводный брат школьницы, 21-летний молодой человек прятался от правоохранителей на чердаке соседнего дома.

По данным Telegram-канала Mash молодой человек обиделся, что родители взяли его сестру с собой на отдых в ОАЭ, а его оставили дома, и расправился с девочкой задушив ее, после чего засунул тело в машину и намеревался вывезти за город и выбросить. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мать с ножом напала на ребенка полутора лет из-за того, что он мешал ей пить.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий