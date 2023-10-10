Мать нашла тело 14-летней дочери в багажнике своей машины

В Башкирии женщина обнаружила тело дочери в багажнике своего автомобиля, припаркованного возле дома, по подозрению в совершении преступления задержан старший брат девочки. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в ночь на 10 октября, пропажу 14-летней девочки обнаружила ее мать, женщина вызвала полицию и до их приезда случайно нашла тело дочери в багажнике своего автомобиля.

По подозрению в совершении тяжкого преступления задержан старший сводный брат школьницы, 21-летний молодой человек прятался от правоохранителей на чердаке соседнего дома.

По данным Telegram-канала Mash молодой человек обиделся, что родители взяли его сестру с собой на отдых в ОАЭ, а его оставили дома, и расправился с девочкой задушив ее, после чего засунул тело в машину и намеревался вывезти за город и выбросить. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мать с ножом напала на ребенка полутора лет из-за того, что он мешал ей пить.