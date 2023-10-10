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Мужчина нашел способ не платить в ресторанах и попал в тюрьму

В Испании мужчина имитировал сердечный приступ, чтобы не платить в ресторанах

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Shutterstock

Уроженец Литвы обманул владельцев по меньшей мере 20 испанских ресторанов, чтобы получать бесплатную еду и напитки. Об этом сообщает The Sun.

В каждом из выбранных пунктов мужчина сначала заказывал несколько позиций из меню, ел и после этого имитировал сердечный приступ. Как заявил один из владельцев ресторанов, в его заведении иностранец выпил несколько стаканов виски и съел салат оливье.

После серии подобных случаев, фотографию посетителя разослали по большому количеству точек общепита. Рестораторов призывали быть осторожнее, когда они его обслуживают.

Позднее мужчине выписали несколько небольших штрафов, но он отказался их оплачивать. В результате он отправился в тюрьму на 42 дня. Обманутые рестораторы хотят подать совместную жалобу, чтобы аферист отправился в места лишения свободы на два года.

Ранее в Улан-Удэ мужчина решил заработать и перевел аферистам 21 миллион рублей.

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