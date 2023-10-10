В Госдуме пригрозили Магаданом проукраинским релокантам

Релокантов, которые уехали из России и желали победы «нацистскому кровавому киевскому режиму», в России не ждут. Об этом заявил Председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он считает, что если критикующие Россию релоканты вернутся, то «Магадан им обеспечен».

«Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, <...> здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», — отметил Володин.

Он считает, что россиянам необходимо быть честными перед теми, кто погибает за свою страну и безопасность сограждан.

«А если вот так начинают мигрировать из государства в государство: приехали, сапоги там поцеловали, деньги, заработанные здесь гражданами Российской Федерации, заплатили, чтобы им паспорта оформили, а потом их и оттуда выдворили, и они потом сюда прикатились, — нам они не нужны. Они должны это понимать», — заявил Володин.

Тем не менее в России планируется разработать программу поддержки «обратных» релокантов с целью решения проблемы нехватки IT-специалистов.

Ранее Володин обвинил страны Запада в палестино-израильском конфликте.