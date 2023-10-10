На Юго-Востоке Москвы в ДТП с иномаркой пострадал грудной ребенок

В Москве авария стала причиной госпитализации девочки, которая родилась две недели назад. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы.

Инцидент произошел на Самаркандском бульваре. Женщина с коляской переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них с ребенком наехал водитель автомобиля марки Mitsubishi.

Во время аварии пострадала двухнедельная девочка. Медики оперативно приехали на место происшествия и госпитализировали ребенка. О его состоянии не сообщается.

По факту происшествия правоохранители проводят необходимые мероприятия. На данный момент они выясняют обстоятельства произошедшего.

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