Стала известна сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Экологический ущерб от разрушения Каховской ГЭС превышает 400 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Викторию Абрамченко.

По ее словам, в настоящее время эксперты продолжают вести подсчет, однако боевые действия не позволяют точно оценить ущерб на земле. Она пояснила, что в более чем 400 млрд рублей оценивается только экологический ущерб. В эту сумму не входит оценка ущерба пострадавшим населенным пунктам и объектам экономики.

«Разные оценки были, назывались цифры и более 400 миллиардов рублей. Это только экологический ущерб», — подчеркнула Абрамченко.

Она добавила, что на сегодняшний день нет даже промежуточного результата, работы по оценке ущерба продолжаются.

До этого РИА Новости сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют Кременчугскую Гидроэлектростанцию (ГЭС) для возможного подрыва, чтобы обвинить в этом Россию.

Ранее стало известно, сколько времени нужно на восстановление Каховской ГЭС.