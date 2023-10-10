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Число пострадавших граждан Израиля превысило 2,8 тысячи

Число пострадавших жителей Израиля превысило 2,8 тысячи, 535 госпитализированы

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Oded Balilty/AP

Число жителей Израиля, пострадавших в результате начавшейся в субботу эскалации, превысило 2,8 тысячи, более 500 из них все еще госпитализированы. Об этом сообщила израильская газета Haaretz со ссылкой на минздрав страны.

Согласно заявлению, опубликованному представителями министерства здравоохранения, 2806 израильтян были ранены и доставлены в различные больницы после внезапного нападения движения ХАМАС утром 7 октября, пишет газета.

По состоянию на 13:30 по местному времени в больницах находились 535 граждан Израиля, в том числе 106 в тяжелом или критическом состоянии.

Haaretz также сообщает, что шестеро израильтян арабского происхождения пропали без вести после нападения, и по крайней мере один из них был замечен на видеороликах, опубликованных палестинцами из сектора Газа.

9 октября министерство здравоохранения Палестины сообщало о более 2,7 тысячи пострадавших.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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