Представитель Красного полумесяца рассказал о последствиях ударов со стороны Израиля

Удары со стороны Израиля по медицинским учреждениям в секторе Газа вызвали коллапс системы здравоохранения в анклаве, рассказал представитель палестинского Красного полумесяца в Газе Мухаммед Абу Мусбах. Об этом сообщает РИА Новости.
«Система здравоохранения в секторе Газа переживает явный коллапс», — сказал Абу Мусбах.
По его словам, Израиль нанес удары по пяти больницам в секторе Газа.
Как добавил Мухаммед Абу Мусбах, медучреждения анклава ощутили нехватку медикаментов, оборудования и операционных.
«Дефицит топлива и электричества позволяет работать только четыре часа в день для приема раненых», — обратил внимание представитель Красного полумесяца.
7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.
Также ВОЗ призывала открыть гумкоридор в сектор Газа для «критически важных поставок».
Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.