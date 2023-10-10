Представитель Красного полумесяца рассказал о последствиях ударов со стороны Израиля

Удары со стороны Израиля по медицинским учреждениям в секторе Газа вызвали коллапс системы здравоохранения в анклаве, рассказал представитель палестинского Красного полумесяца в Газе Мухаммед Абу Мусбах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Система здравоохранения в секторе Газа переживает явный коллапс», — сказал Абу Мусбах.

По его словам, Израиль нанес удары по пяти больницам в секторе Газа.

Как добавил Мухаммед Абу Мусбах, медучреждения анклава ощутили нехватку медикаментов, оборудования и операционных.

«Дефицит топлива и электричества позволяет работать только четыре часа в день для приема раненых», — обратил внимание представитель Красного полумесяца.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Также ВОЗ призывала открыть гумкоридор в сектор Газа для «критически важных поставок».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.