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Число пострадавших израильтян в ходе эскалации превысило 2,8 тысячи

Минздрав: число израильтян, пострадавших из-за эскалации, превысило 2,8 тысячи

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Itai Ron/Reuters

Число граждан Израиля, пострадавших в результате нападений палестинской радикальной группировки ХАМАС, превысило 2,8 тыс. Об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой на министерство здравоохранения еврейского государства.

В ведомстве уточнили, что число жителей Израиля, пострадавших в результате эскалации, превысило 2,8 тыс. Среди них более 500 доставлены в больницы.

«<…> по состоянию на 13:30 по местному времени в больницах еще находятся 535 жителей Израиля, в том числе 106 в тяжелом или критическом состоянии», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось о 2741 пострадавшем.

10 октября стало известно, что первым погибшим в Израиле россиянином оказался 47-летний мужчина из Калининградской области Денис Беленький.

Во вторник радикальное палестинское движение не смогло подтвердить наличие россиян среди заложников, взятых бойцами ХАМАС в Израиле. По данным представителя движения Хусама Бадрана, нет информации ни о количестве пленных, ни об их гражданстве.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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