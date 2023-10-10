Избиение тигров в цирке братьев Запашных попало на видео

Зоозащитники обвинили братьев-дрессировщиков Эдгарда и Аскольда Запашных в жестоком обращении с животными после видео с избиением тигров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, видео с избиением тигров в здании на проспекте Вернадского в Москве предоставили сотрудники цирка. На кадрах видно, как животные подвергаются избиениям палкой, обливанию водой из шланга и другим методам физического воздействия. Так проходит подготовка к новым гастролям, отмечает Mash.

После появления кадров из цирка зоозащитники написали заявление в Следственный комитет, приложив видеоматериалы. Они обвиняют Запашных в жестоком обращении с животными и просят проверить их деятельность.

Ранее Эдгард Запашный сравнил дрессировку животных и воспитание детей.