Депутат Бутина рассказала, почему не обращалась к психологу после тюремного заключения в США

Депутат Госдумы Мария Бутина рассказала «Газете.Ru», что не обращалась к психологам даже после возвращения из США, где ей она отбывала тюремный срок. Она отметила, что восстановила свое ментальное здоровье с помощью членов семьи, которые «бережно» отнеслись к ней после возвращения.

«Мне не потребовалось обращаться к психологу, хотя с психологами я работаю очень много в рамках телепередачи, которую я веду на Первом канале, потому что считаю, что психологический анализ личности, особенно в политическом профилировании, является очень важным. Поэтому скорее имею отношение к этому с точки зрения научного, журналистского подхода. Мне не потребовалось после произошедших со мной событий обращаться к психологу, потому что мое восстановление ментального здоровья произошло благодаря моей семье. Это, конечно, большая благодарность моим родителям, сестре, бабушке, которые очень бережно отнеслись ко мне после возвращения и помогли восстановиться», — сказала она.

Бутина добавила, что «ситуации бывают разные», поэтому люди обязательно должны обращаться к психологу, если им это необходимо. По ее словам, психолог — «важная профессия для нашего сегодняшнего турбулентного мира».

В 2018 году американский Минюст обвинил Бутину в сговоре с целью работы «иностранным агентом». Суд приговорили ее к 18 месяцам тюрьмы и одобрил депортацию в Россию после отбытия срока.

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья, учрежденный в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья. Цель памятной даты — повысить осведомленность общества о проблемах психического здоровья и способах его укрепления.

Ранее депутат Вассерман рассказал, зачем обращался к психологу 30 лет назад.