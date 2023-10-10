Зеленый день пройдет в этом году в шестой раз

Сбер в шестой раз проведет Зеленый день, который в этом году начнется раньше, сообщает пресс-служба банка.

Для того, чтобы принять участие в стартовавшем розыгрыше более 100 млн бонусов СберСпасибо, необходимо с 10 по 31 октября включительно совершить более пяти транзакций на сумму от 1000 рублей по любой карте Сбера или с помощью SberPay.

Также клиенты Сбера, которые совершат больше пяти покупок до 8 ноября, смогут поучаствовать в розыгрыше 2000 призов по 5000 бонусов. Самый активный участник, который совершит наибольшее количество покупок, получит дополнительно 1 млн бонусов СберСпасибо.

С 9 по 12 ноября в рамках Зеленого дня будут действовать выгодные условия на финансовые продукты Сбера, включая оформление карт, и уникальные предложения от таких компаний, как СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, Сбер Еаптека, СберСтрахование и многих других. Умные устройства Sber можно будет купить с большими скидками.

Зеленый день приурочен ко дню рождения банка, который отмечается 12 ноября. В этом году основные мероприятия пройдут с 9 по 12 ноября. Из года в год Сбер и его партнеры делают интересные и полезные предложения всем жителям России, помогая решать повседневные задачи, экономить деньги и время.