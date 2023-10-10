Мальчик едва не пронес боеприпас на территорию Кремля

В Москве школьника и его бабушку задержали на территории Кремля из-за боеприпаса у него в кармане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вместе с родственницей мальчик отправился в столицу. Когда на Соборной площади он прошел металлоискатель, охрана попросила достать все из карманов.

В одном из них оказался патрон калибра 7,62 миллиметра. Такой боеприпас используют для стрельбы из пулемета или винтовки. Сам школьник сообщил, что это сувенир, который ему подарили два года назад.

Найденное у мальчика изъяли. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

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