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Мальчик едва не пронес боеприпас на территорию Кремля

В Москве ребенок попытался пронести боеприпас на территорию Кремля

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В Москве школьника и его бабушку задержали на территории Кремля из-за боеприпаса у него в кармане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вместе с родственницей мальчик отправился в столицу. Когда на Соборной площади он прошел металлоискатель, охрана попросила достать все из карманов.

В одном из них оказался патрон калибра 7,62 миллиметра. Такой боеприпас используют для стрельбы из пулемета или винтовки. Сам школьник сообщил, что это сувенир, который ему подарили два года назад.

Найденное у мальчика изъяли. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

Ранее в Дагестане на корпоративе мужчина открыл стрельбу из-за громко поющего гостя.

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