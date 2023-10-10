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Первым погибшим в Израиле россиянином оказался 47-летний мужчина из Калининградской области

Mash: первым погибшим в Израиле россиянином стал Денис Беленький из Балтийска

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Телеграм-канал «Mash»

Первым погибшим в Израиле россиянином оказался Денис Беленький из города Балтийска в Калининградской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«<…> 47-летний Денис Беленький <…> родился в Балтийске Калининградской области», — уточнили в сообщении.

По данным канала, он имел двойное гражданство и служил офицером в израильской полиции в Сдероте. У Дениса остались жена и трое детей. По данным СМИ, мужчина переехал на Ближний Восток в начале 90-х годов.

10 октября радикальное палестинское движение не смогло подтвердить наличие россиян среди заложников, взятых бойцами ХАМАС в Израиле.

По данным представителя движения Хусама Бадрана, нет информации ни о количестве пленных, ни об их гражданстве.
По его словам, все, что говорится по этому вопросу «неточная информация». Представитель палестинского движения обратил внимание, что ХАМАС находится «в самом разгаре битвы» и направляет все усилия на укрепление позиций палестинцев на местах.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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