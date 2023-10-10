Ученые выявили новые биомаркеры долголетия

Международная группа ученых выявила новые биомаркеры долголетия в крови 100-летних людей. Исследование опубликовали в журнале GeroScience.

Ученые проанализировали данные 44 тысяч человек в возрасте от 64 до 99 лет. За состоянием группы наблюдали в течение 35 лет. Исследователи обращали внимание на 12 биомаркеров, связанных с воспалением, метаболизмом, анемией, функциями некоторых органов и возможными проблемами с питанием.

Из группы 1224 человека, что составило 2,7% от общего числа, дожили до 100 лет. При этом 85% из них были женщинами.

Исследование показало, что у людей, доживших до 100 лет, в 60-летнем возрасте наблюдались сравнительно более низкие уровни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты. У подавляющего большинства из них уровень сахара не превышал отметку в 6,5.

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