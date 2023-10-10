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На юге Израиля зазвучали сирены

Предупреждающие о ракетных обстрелах сирены звучат в Ашкелоне на юге Израиля

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Ilan Assayag/AP

В Ашкелоне на юге Израиля прозвучали предупреждающие о возможности ракетных обстрелов сирены. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Армия обороны Израиля.

«Сирены прозвучали в Ашкелоне», — говорится в публикации.

Кроме того, израильская армия сообщила, что сирены звучат и на прилегающих к Газе территориях.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у Российской Федерации существуют давние исторические связи с Палестиной и контакты поддерживаются, как и с израильской стороной.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

8 октября Израиль официально объявил о состоянии войны в соответствии с Основным законом. Было соблюдено требование Основного закона страны и введен «пункт 40».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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