На юге Израиля зазвучали сирены

В Ашкелоне на юге Израиля прозвучали предупреждающие о возможности ракетных обстрелов сирены. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Армия обороны Израиля.
«Сирены прозвучали в Ашкелоне», — говорится в публикации.
Кроме того, израильская армия сообщила, что сирены звучат и на прилегающих к Газе территориях.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у Российской Федерации существуют давние исторические связи с Палестиной и контакты поддерживаются, как и с израильской стороной.
7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.
8 октября Израиль официально объявил о состоянии войны в соответствии с Основным законом. Было соблюдено требование Основного закона страны и введен «пункт 40».
Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.