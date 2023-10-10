Крыса в бассейне российского отеля попала на видео

В бассейне гостиничного комплекса «Князь Владимир» во Владимире посетители заметили крысу. Видеозапись с плавающим в бассейне животным разместил паблик «День во Владимире» во «ВКонтакте».

На видео крыса плывет в бассейне, рядом с ней стоит мужчина, который пытается помочь животному выбраться из воды.

Роспотребнадзор оперативно отреагировал на кадры, опубликованные в сети, и принял меры. В пресс-службе ведомства заявили, что направили в адрес гостиницы предписание об устранении нарушений санитарного законодательства. Сотрудники должны провести дезинфекцию спа-комплекса.

В ведомстве сообщили, что совместно с прокуратурой готовятся к внеплановой проверке объекта.

Ранее москвичей предупредили об опасности появившихся в городе крыс.