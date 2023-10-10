Ученик избил педагога после требования спрятать принесенный в школу флаг Палестины

Ученик одной из гимназий Берлина подрался с учителем из-за палестинского флага, принесенного в заведение. Об этом сообщает полиция города.

Инцидент произошел в районе Нойкельн. Учащийся сидел на школьной площадке, завернувшись в палестинский флаг. Это заметил педагог и сделал замечание, но школьник отказался убирать символ страны.

Проходивший мимо 15-летний подросток проявил солидарность с ним и в результате завязалась драка. Молодой человек ударил педагога головой и пнул в живот. Прибывшие на место экстренные службы зафиксировали данные всех участников.

Потасовка произошла из-за эскалации конфликта между Палестиной и Израилем. Утром 7 октября последний подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа.

По словам премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, страна находится в состоянии войны. В рамках конфликта пострадали сотни людей с обеих сторон.

Ранее в Берлине задержали 40 человек на протестах против Израиля.