Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученик избил педагога после требования спрятать принесенный в школу флаг Палестины

В Берлине школьник избил учителя из-за флага Палестины

close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

Ученик одной из гимназий Берлина подрался с учителем из-за палестинского флага, принесенного в заведение. Об этом сообщает полиция города.

Инцидент произошел в районе Нойкельн. Учащийся сидел на школьной площадке, завернувшись в палестинский флаг. Это заметил педагог и сделал замечание, но школьник отказался убирать символ страны.

Проходивший мимо 15-летний подросток проявил солидарность с ним и в результате завязалась драка. Молодой человек ударил педагога головой и пнул в живот. Прибывшие на место экстренные службы зафиксировали данные всех участников.

Потасовка произошла из-за эскалации конфликта между Палестиной и Израилем. Утром 7 октября последний подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа.

По словам премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, страна находится в состоянии войны. В рамках конфликта пострадали сотни людей с обеих сторон.

Ранее в Берлине задержали 40 человек на протестах против Израиля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий