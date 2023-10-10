В Кремле ответили на вопрос о планах США помочь Израилю

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в ходе брифинга попросили прокомментировать информацию, что США обсуждают оказание помощи Израилю с одновременной поддержкой Украины. Однако некоторые политики предлагают вообще отказаться от помощи Украине.

«У Кремля нет в этой связи никаких комментариев», — ответил на это Песков.

До этого официальный представитель Кремля заявил, что специальная военная операция (СВО) РФ на Украине — это самостоятельный процесс, не зависящий от решения США поставлять оружие Израилю.

Также Песков заявил, что риск вовлечения третьих сил в ситуацию в Израиле велик.

В целом в Кремле обеспокоены событиями в Израиле, конфликт может разрастись, отмечал Песков. Он сказал, что российская сторона уверена в необходимости как можно скорее выводить ситуацию в Израиле и Палестине в мирное русло.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.