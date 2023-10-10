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Школьника подозревают в подготовке теракта в Красноярске

В Красноярске подростка подозревают в подготовке взрыва на рынке

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Красноярске следователи заинтересовались 16-летним подростком, который предположительно готовил теракт в общественном месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, молодой человек планировал теракт на рынке в Кировском районе города. Информация о деталях задержания отсутствует.

Его также подозревают в обучении для осуществления террористической деятельности. Он изучал материалы о том, как собирать взрывные устройства.

Подростка задержали в конце лета. На данный момент он находится под арестом. О том, сколько времени школьник проведет в СИЗО, не сообщается.

Ранее аэропорт Гамбурга закрыли из-за угрозы минирования борта из Тегерана.

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