МККК заявил о готовности оказать медпомощь Израилю и Палестине

Пресс-секретарь Международного Комитета Красного Креста (МККК) Фатима Сатор заявила РИА Новости, что организация готова оказать гумпомощь Израилю и Газе, грузовик с медицинской помощью уже был отправлен в Газу 7 октября.

Она уточнила, что в больницу в Газе были отправлены носилки, кровати и мешки для тел.

«Мы готовы предоставить дополнительную гуманитарную помощь в зависимости от потребностей обеих сторон. Мы передали в дар министерству здравоохранения в Газе 280 мешков для тел и 12 носилок», — отметила Сатор.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэля Хагари заявлял, что израильские военные взяли под контроль населенные пункты, находящиеся на границе с сектором Газа. Об этом пишет израильская газета Haaretz.

До этого сообщалось, что десятки лиц с двойным гражданством попали в плен к ХАМАС. Среди них есть россияне. ХАМАС заявил, что ведет контакты с Москвой по этому вопросу. Посол РФ в Израиле сообщил о гибели уже двух граждан России. Еще четверо пропали без вести. Ранее глава МИД России Лавров сообщал о возможной эвакуации россиян, которая все еще не объявлена, в посольстве рекомендовали гражданам РФ покупать билеты самостоятельно.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».