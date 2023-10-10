Следователи рассказали о блокировке виртуальных кошельков боевиков ХАМАС

Сотрудники полиции Израиля объявили, что им удалось добиться заморозки криптовалютных счетов, использовавшихся боевиками движения ХАМАС. Об этом сообщается на странице израильских правоохранителей в социальной сети X.

«Подразделение израильской полиции по кибербезопасности в сотрудничестве с министерством обороны, Агентством безопасности Израиля и другими государственными спецслужбами успешно заморозило криптовалютные счета, используемые ХАМАС...» — уточнили в ведомстве.

Установлено, что попавшие под блокировку виртуальные кошельки боевики использовали для финансирования своей деятельности.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Также стало известно, что армия Израиля взяла под контроль все населенные пункты на границе с Газой.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.