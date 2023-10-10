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Сотни россиян подали в посольство России в Израиле заявления с просьбой об эвакуации

Посол Викторов: сотни россиян подали заявления об эвакуации из Израиля

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Reuters

Сотни граждан России подали в российское посольство в Израиле заявления с просьбой об их эвакуации. Об этом сообщил посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов в эфире Первого канала.

Дипломат напомнил, что две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи, Минеральные воды, и в настоящее время они работают практически в регулярном режиме с рядом ограничений.

Посол заверил, что техническая возможность осуществить переезд из Тель-Авива в Россию сохраняется, она реальна.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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Война в Израиле
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