Сотни россиян подали в посольство России в Израиле заявления с просьбой об эвакуации

Сотни граждан России подали в российское посольство в Израиле заявления с просьбой об их эвакуации. Об этом сообщил посол РФ в еврейском государстве Анатолий Викторов в эфире Первого канала.

Дипломат напомнил, что две российские авиакомпании совершают регулярные рейсы из Тель-Авива в Сочи, Минеральные воды, и в настоящее время они работают практически в регулярном режиме с рядом ограничений.

Посол заверил, что техническая возможность осуществить переезд из Тель-Авива в Россию сохраняется, она реальна.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.