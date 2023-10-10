Россиянам рассказали о способах противостоять мошенничеству в Telegram

В России все чаще фиксируются случаи мошенничества с использованием Telegram. Злоумышленники подделывают аккаунты различных топ-менеджеров, с которых пишут пользователям – подчиненным компаний. Чтобы не стать их жертвой, нужно в первую очередь связаться с руководителем самостоятельно или проверить подлинность аккаунта, с которого поступило сообщение, объяснил IT-эксперт, экс-сотрудник спецслужб Игорь Бедеров в беседе с Tsargrad.tv.

«Злоумышленники «пробивают» оригинальный номер телефона, находят оригинальный профиль-донор самого VIPа и дальше делают схожий никнейм, или вообще используют профиль без никнейма, с одной фотографией», – рассказал Бедеров.

После подделки профиля мошенник пишет человеку от лица руководства, предупреждая, что вскоре поступит звонок, и рекомендует следовать указанным действиям. В том числе – назвать все запрашиваемые данные, перевести деньги и так далее.

Из-за особенностей мессенджера, в котором можно скрыть номер телефона, поверить злоумышленникам легко, отметил Бедеров. В качестве примера она привел Whatsapp, где провернуть такую схему не получится – даже если установить фото гендиректора компании, будет очевидно, что сообщение пришло с другого номера.

При получении сообщения от руководства в Telegram нужно попытаться связаться с настоящим начальником по известному контакту, отмечает IT-эксперт.

Также можно проверить идентификационный номер, используя бот Telegram – @userinfobot. По словам Бедерева, с его помощью можно получить актуальный ID, и если пользователь увидит, что он создан совсем недавно, то можно уверенно заключить, что это мошенник.

По такому методу на днях мошенники обманули сотрудницу мэрии Реутова – злоумышленники выманили у нее 4,5 млн рублей.

Напомним, ранее о новом способе мошенничества с подделкой аккаунтов топ-менеджеров сообщили специалисты Bi.Zone. Отмечается, что фиктивные учетные записи содержат ФИО и фотографии топ-менеджеров.