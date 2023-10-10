В российском посольстве прокомментировали ситуацию с гражданами РФ на Ближнем Востоке

В посольстве России в настоящий момент нет данных о соотечественниках, которые могли попасть в заложники к боевикам ХАМАС на Ближнем Востоке. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире Первого канала.

Перед этим член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук подчеркнул, что движение ХАМАС поддерживает контакты с РФ по вопросу израильских пленных, у которых второе гражданство российское.

«Кроме этого заявления (о россиянах в заложниках), никакой дополнительной информацией мы не располагаем. Детали они не раскрывают», — пояснил Викторов.

Дальнейшая информация сейчас уточняется, заключил сотрудник дипмиссии.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Также 8 октября Израиль официально объявил о состоянии войны в соответствии с Основным законом.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.