В российском посольстве прокомментировали ситуацию с гражданами РФ на Ближнем Востоке

В посольстве России в настоящий момент нет данных о соотечественниках, которые могли попасть в заложники к боевикам ХАМАС на Ближнем Востоке. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире Первого канала.
Перед этим член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук подчеркнул, что движение ХАМАС поддерживает контакты с РФ по вопросу израильских пленных, у которых второе гражданство российское.
«Кроме этого заявления (о россиянах в заложниках), никакой дополнительной информацией мы не располагаем. Детали они не раскрывают», — пояснил Викторов.
Дальнейшая информация сейчас уточняется, заключил сотрудник дипмиссии.
7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.
Также 8 октября Израиль официально объявил о состоянии войны в соответствии с Основным законом.
Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.