Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ХАМАС не смог подтвердить наличие россиян среди заложников

ХАМАС заявил, что пока не имеет точных данных о числе и гражданстве заложников

close
100%
Majdi Fathi/Global Look Press

ХАМАС на данный момент не может подтвердить наличие людей с российским гражданством среди захваченных заложников. Об этом заявил РИА Новости представитель радикального палестинского движения Хусам Бадран.

«Что касается пленных, то на сегодняшний день не имеется конкретной информации ни о количестве, ни о гражданстве», — сказал Бадран.

По его словам, все, что говорится по этому вопросу «неточная информация». Представитель палестинского движения обратил внимание, что ХАМАС находится «в самом разгаре битвы», поэтому все усилия направлены на укрепление позиций палестинцев на местах.

До этого в ХАМАС заявили о наличии россиян среди заложников. Представитель движения Муса Абу Марзук рассказал телеканалу Al Jazeera, что у них находятся десятки жителей Израиля с двойным гражданством.

Позднее пресс-секретарь российской дипмиссии в Палестине Алия Зарипова сообщила, что у представительства пока отсутствует подтверждение информации, есть ли граждане РФ среди заложников, взятых бойцами ХАМАС в Израиле.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий