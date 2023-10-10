ХАМАС не смог подтвердить наличие россиян среди заложников

ХАМАС на данный момент не может подтвердить наличие людей с российским гражданством среди захваченных заложников. Об этом заявил РИА Новости представитель радикального палестинского движения Хусам Бадран.

«Что касается пленных, то на сегодняшний день не имеется конкретной информации ни о количестве, ни о гражданстве», — сказал Бадран.

По его словам, все, что говорится по этому вопросу «неточная информация». Представитель палестинского движения обратил внимание, что ХАМАС находится «в самом разгаре битвы», поэтому все усилия направлены на укрепление позиций палестинцев на местах.

До этого в ХАМАС заявили о наличии россиян среди заложников. Представитель движения Муса Абу Марзук рассказал телеканалу Al Jazeera, что у них находятся десятки жителей Израиля с двойным гражданством.

Позднее пресс-секретарь российской дипмиссии в Палестине Алия Зарипова сообщила, что у представительства пока отсутствует подтверждение информации, есть ли граждане РФ среди заложников, взятых бойцами ХАМАС в Израиле.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.