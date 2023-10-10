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Один человек пострадал при взрыве в шахте в Кузбассе

РИА Новости: один человек пострадал при взрыве в шахте в Кемеровской области

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Haggardous50000/Shutterstock

Один человек пострадал при взрыве газовоздушной смеси в шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области, сообщает РИА Новости со ссылкой представителя экстренных служб.

Пострадавшего горняка госпитализировали. В ведомстве пояснили, что на поверхность вывели 256 работников.

Шахта «Ерунаковская-8» расположена недалеко от Новокузнецка, рядом с поселком Усково в Новокузнецком муниципальном районе. Подробности инцидента устанавливаются.

В сентябре сразу из нескольких шахт Кузбасса эвакуировали горняков из-за проблем с вентиляцией. Из-за короткого замыкания на электроподстанции произошла остановка главных вентиляторов проветривания на шахтах «Заречная», «Кирова», «Костромовская», «Участок Октябрьская» и «Комсомолец».

Также в конце августа на территории шахты «Октябрьская» в Кузбассе произошел сильный пожар.

Ранее в США спорткар Ferrari Roma упал в шахту лифта дилерского центра.

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