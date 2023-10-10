Мужчина получил ожоги трети тела из-за взрыва освежителя воздуха

Жителя Петербурга госпитализировали после того, как у него в руках взорвался баллончик освежителя воздуха. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Софийской улице. Как сообщил сын петербуржца, отец решил починить баллончик с освежителем воздуха. По неизвестной причине 60-летний мужчина решил сделать это около газовой плиты.

В результате житель Фрунзенского района получил ожог 36% тела, в том числе живота, груди и руки. Приехавшие на место медики экстренно госпитализировали пострадавшего. На данный момент врачи оказывают пациенту необходимую помощь.

Ранее в Москве ребенка госпитализировали с химическими ожогами рта.