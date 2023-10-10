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Автоэксперты напомнили россиянам о сроках установки зимней резины

Автоэксперт Афонин: по закону зимняя резина должна быть установлена с 1 декабря

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

При решении заменить летнюю резину на зимнюю следует ориентироваться не только на погоду, но и на место эксплуатации автомобиля, убежден автоэксперт Дмитрий Афонин. В беседе с Tsargrad.tv он также призвал учитывать тип летней резины, установленной на колесах.

«По закону зимняя резина должна быть установлена на транспортном средстве с 1 декабря», – подчеркнул Афонин.

При этом он все-таки призвал ориентироваться на местность и погоду. Так, если среднесуточная температура колеблется в районе пяти градусов выше нуля, то это признак заморозков – в этом случае лучше «переобуться», считает автоэксперт.

В свою очередь шинный эксперт и ведущий специалист по связям с общественностью компании «Колеса Даром» Андрей Молодовский отметил, что летнюю резину менять на зимнюю следует в случае, если на протяжении от трех до пяти суток воздух днем не прогревается более, чем на 7 градусов выше нуля, а ночью наблюдаются заморозки.

Напомним, автоэксперты ранее призвали москвичей не торопиться с «переобуванием» авто из-за возможного потепления. Считается, что ставить зимние шину нужно при установлении устойчивой минусовой температуры по ночам.

Ранее россиян также предупредили, что использование летней резины в неподходящее время является опасным для жизни и здоровья.

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