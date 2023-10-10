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Врач рассказала, как избежать простуды после переохлаждения на улице

Врач Романенко: после переохлаждения на улице важно надеть теплую одежду

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Depositphotos

Вернувшись домой после переохлаждения на улице, важно сразу переодеться в сухую и теплую одежду, чтобы избежать простуды. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

После этого нужно разогреть стопы, продолжила эксперт.

«Согревая ноги, мы согреваем весь организм, так как на них находится множество биологически активных точек. Можно сделать себе ванну либо налить теплой воды в таз и поставить туда стопы», — пояснила Романенко.

По ее словам, биологически активные точки есть и на ладонях, поэтому их тоже можно согреть под теплой водой. Далее важно выпить что-то теплое, чтобы окончательно согреться. Для этого можно выбрать любой напиток, кроме алкогольного, потому что он вызовет спазмы и в целом вреден для организма, подчеркнула врач.

«Чай с лимоном или имбирем подойдет идеально. Кому-то будет достаточно одной чашки, чтобы согреться и вспотеть, а кому-то потребуется выпить две или три», — заключила терапевт.

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева до этого говорила, что жирные, жареные, острые, сладкие и молочные продукты лучше не употреблять при простуде, потому что они могут повысить нагрузку на организм и затруднить выздоровление.

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