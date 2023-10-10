Участник фестиваля в Израиле рассказал о страшной ошибке людей

Спасшийся от расстрела палестинского движения ХАМАС участник фестиваля техно-музыки Nature Party Дмитрий заявил, что многие люди при нападении ХАМАС совершили страшную ошибку, начав собирать палатки. Об этом сообщает «Лента.ру».

Дмитрий считает, что из-за этого многие не успели покинуть фестиваль.

«Многие совершили страшную ошибку — возможно, к сожалению, ставшую фатальной. Люди приехали с палатками, и кто-то пошел их собирать», — сказал он.

Мужчина рассказал, что сам он во время случившегося выехал на машине на главную дорогу, где по пути ему встретился полицейский, сказавший ехать в обратную сторону.

«Внезапно в поле появился белый джип, из которого начали палить в сторону дороги. Все водители кинулись врассыпную», — отметил Дмитрий.

Участник фестиваля рассказал, что смог добраться до кибуца, где спрятался в доме у какого-то дедушки, затем его и остальных людей переселили в какое-то общественное здание.

«К нам зашел неизвестный парень и заявил, что мы окружены со всех сторон. Рядом с нами кибуц, который захвачен, до него метров 700», — вспомнил он.

Мужчина признался, что участники фестиваля уже продумывали план — куда бежать, а через 4 часа подъехала армия ЦАХАЛ. Через несколько часов, по словам Дмитрия, военные сказали, что можно уехать через город Нетивот.

«Где-то часа через полтора доехал до дома. Сейчас я в безопасности, дома в Тель-Авиве», — заключил он.

До этого сообщалось, что в Израиль из-за границы прибыли сотни солдат ЦАХАЛ для участия в операции против ХАМАС.

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