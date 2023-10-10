Россияне вывезли банкомат из ТЦ на тележке

В подмосковном торговом центре неизвестные украли банкомат. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Истре. Мужчины пришли в заведение после закрытия. Несмотря на это, дверь была открыта, поэтому москвичи прошли в помещение без каких-либо проблем. После этого они погрузили банкомат в тележку и ушли.

По данным канала, внутри было около двух миллионов рублей. Сами мужчины не скрывали своих лиц, когда пришли в торговый центр.

О произошедшем служба безопасности узнала только спустя 13 часов после инцидента. На данный момент правоохранители разыскивают преступников.

Ранее из-за ошибки банка на счет подростка начислили $11 миллионов.