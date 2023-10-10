Представительство в Палестине проверяет данные о россиянах в заложниках у ХАМАС

Пресс-секретарь российской дипмиссии в Палестине Алия Зарипова заявила РИА Новости, что у представительства пока отсутствует подтверждение информации, есть ли граждане России среди заложников, взятых бойцами ХАМАС в Израиле.

«Такой информации нет. Проверяем», — сказала она.

9 октября представитель ХАМАС заявлял, что среди заложников есть люди с гражданством Российской Федерации. Он отмечал, что в плен попали «десятки» людей со вторым гражданством.

До этого в ХАМАС заявляли, что палестинское движение не будет вести переговоры о заложниках при боевых действиях. Представитель ХАМАС Хусам Бадран опроверг факт переговоров по обмену пленными с Израилем.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.