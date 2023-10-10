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Энергодар остался без воды из-за удара БПЛА

Энергодар остался без воды после атаки украинского беспилотника

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар при помощи беспилотника по Энергодару Запорожской области. В результате атаки поврежден трансформатор подстанции «Водозабор», город остался без воды, сообщили в Telegram-канале городской администрации.

«На подстанции «Водозабор»,  после атаки  БПЛА поврежден трансформатор. Город остался без водоснабжения», — уточнили в сообщении.

В администрации уточнили, что микрорайоны, которые остались без электроэнергии, запитали по временной схеме. В мэрии подчеркнули, что при первой же возможности ремонтная бригада начнет восстановительные работы.

8 октября Энергодар остался без электроснабжения из-за аварии на подстанции «Таврия». Свет отключился в городе Энергодар и ряде других населенных пунктов региона.

Через некоторое время аварийные службы восстановили подачу электроэнергии в Энергодаре.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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