Энергодар остался без воды из-за удара БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар при помощи беспилотника по Энергодару Запорожской области. В результате атаки поврежден трансформатор подстанции «Водозабор», город остался без воды, сообщили в Telegram-канале городской администрации.

«На подстанции «Водозабор», после атаки БПЛА поврежден трансформатор. Город остался без водоснабжения», — уточнили в сообщении.

В администрации уточнили, что микрорайоны, которые остались без электроэнергии, запитали по временной схеме. В мэрии подчеркнули, что при первой же возможности ремонтная бригада начнет восстановительные работы.

8 октября Энергодар остался без электроснабжения из-за аварии на подстанции «Таврия». Свет отключился в городе Энергодар и ряде других населенных пунктов региона.

Через некоторое время аварийные службы восстановили подачу электроэнергии в Энергодаре.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.