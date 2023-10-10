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Мать с ножом напала на ребенка полутора лет из-за того, что он мешал ей пить

В Башкирии мать избила полуторагодовалого ребенка, который мешал ей пить

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Depositphotos

В Башкирии полуторагодовалого ребенка госпитализировали после того, как на него напала мать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 8 октября, но известно об этом стало только сейчас. По предварительной информации, мальчик мешал женщине выпивать, поэтому она ранила его ножом и избила.

После сообщения об инциденте, на место направили следственно-оперативную группу. Во время их визита мать была пьяной. Чтобы спасти ребенка, медикам пришлось эвакуировать его с помощью вертолета в Уфу. Состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое.

На данный момент все материалы об инциденте направлены в СК.

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