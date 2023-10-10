Шахтеров кузбасской шахты эвакуируют из-за пожара

Из-за пожара на поверхности шахты «Ерунаковская-8» под Новокузнецком шахтеров эвакуируют, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Отмечается, что шахта «Ерунаковская-8» находится недалеко от Новокузнецка, рядом с поселком Усково в Новокузнецком муниципальном районе. На место происшествия выехала бригада горноспасателей.

«На поверхности произошло возгорание резервного дегазационного короба. Проводится эвакуация шахтеров», — поделились в региональном главке МЧС.

На месте работают 32 спасателя и семь единиц техники.

До этого сразу из нескольких кузбасских шахт эвакуировали горняков из-за проблем с вентиляцией. Из-за короткого замыкания на электроподстанции произошла остановка главных вентиляторов проветривания на шахтах «Заречная», «Кирова», «Костромовская», «Участок Октябрьская» и «Комсомолец».

Также в конце августа на территории шахты «Октябрьская» в Кузбассе произошел сильный пожар.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.