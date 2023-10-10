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Грузовик перевернулся на МКАД после столкновения с бензовозом

«360»: на МКАД столкнулись бензовоз и грузовик, второе авто опрокинулось на бок

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Сегодня утром на северо-востоке Москвы произошла авария: на 91-м километре МКАД столкнулись два большегруза, передает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что грузовик после столкновения с бензовозом перевернулся на бок. Последствий, в том числе разлива топлива, удалось избежать, сообщил источник.

Перевернувшийся грузовик упал на обочину дороги, из-за чего на трассе не перекрыто движение.

Напомним, в выходные на МКАД также опрокинулся грузовик, водитель которого не справился с управлением.

Ранее стало известно о намерениях правительства принять меры для предотвращения роста ДТП. Планы по снижению аварийности планируется разработать до 1 декабря.

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