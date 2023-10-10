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В Дагестане на корпоративе мужчина открыл стрельбу из-за громко поющего гостя

В Дагестане корпоратив закончился стрельбой из-за громко поющего гостя

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Depositphotos

В Дагестане празднование переросло в перестрелку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

На мероприятии присутствующие были коллегами, но один из них привел знакомого, которому не понравилось поведение гостя. Мужчина пел слишком громко, поэтому приглашенный сделал ему замечание.

По версии правоохранителей, в разгар словесного конфликта недовольный гость позвал на мероприятие своего брата. Позже родственник приехал с оружием и открыл стрельбу. В результате одного из приглашенных госпитализировали с ранением грудной клетки. Были ли еще пострадавшие, не сообщается.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее под Пермью задержали подростка, который собирался напасть на школу с огнестрельным оружием.

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