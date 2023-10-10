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Юрист рассказала, в каком случае можно оставить себе найденные на улице деньги

Юрист Елизарова: найденные на улице деньги нужно вернуть законному владельцу

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Найденные на улице деньги, как и вещи, относятся к категории находок, и, согласно ч.1 ст.227 ГК РФ, их нужно вернуть законному владельцу, сказала Tsargrad.tv адвокат Московской городской коллегии адвокатов «Союз адвокатов» Людмила Елизарова.

Если информации о владельце нет, о находке нужно сообщить в ближайший отдел полиции или орган местного самоуправления, где придется описать: где, когда и при каких обстоятельствах были найдены денежные средства. После этого нашедший может оставить деньги у себя на хранении.

По словам адвоката, если никто не заявит о потере денег в течение полугода, а лицо, которое потеряло деньги, установить не удастся, либо владелец откажется их забрать, тогда право на находку перейдет к тому, кто ее обнаружил. Если же потерявшего установили, нашедшее деньги лицо имеет право на вознаграждение по соглашению сторон либо в размере до 20% от суммы, добавила Елизарова.

Эксперт также предупредила, что присвоение такой находки может грозить судимостью по ст.158 УК РФ.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев до этого говорил, что случай, когда человек потратит часть из найденных на улице денег, будет считаться кражей.

Ранее россиянам дали советы, которые помогут выбрать грамотного юриста.

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