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Врачи объяснили, кому вегетарианская диета грозит опасными последствиями

Диетолог Королева: будущим вегетарианцам нужно проверить уровень гомоцистеина

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Перед переходом на вегетарианскую диету нужно обратиться к врачу и проконсультироваться с ним по этому вопросу, считает доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. В частности, следует уточнить, нет ли в организме «поломок по гомоцистеину», объяснила она Общественной Службе Новостей.

«Если человек хочет стать вегетарианцем, ему надо познакомиться со своей генетикой, нет ли у него поломок по гомоцистеину. Потому как из вершков и корешков сложно будет получить такие витамины, как B12, B6, B9», – сказала Королева.

Структура витаминов зависит от их происхождения, подчеркнула она. Кроме того, из растительных продуктов затруднительно получить необходимое организму количество В12.

Недостаток этих микроэлементов в конечном итоге грозит атеросклеротическим поражением сосудов. При проблемах с гомоцистеином, отказавшись от употребления мяса и других животных продуктов, человек рискует столкнуться с «сосудистыми катастрофами», заявила диетолог. К ним она причислила генерализованный атеросклероз, инсульты и инфаркты. Причина – повышение уровня гомоцистеина на фоне дефицита витамина B12 и B6. Именно по этой причине не стоит менять схему своего питания без консультаций с врачом, подчеркнула эксперт.

Напомним, врачи считают, что у вегетарианцев выше риск развития кариеса, чем у тех, кто употребляет продукты животного происхождения. В то же время отмечается, что отказ от мяса может снизить риск развития ожирения, диабета и некоторых видов рака.

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