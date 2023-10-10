Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Хабаровске школьник избил мальчика спортивным ковриком и попал на видео

В Хабаровске мальчик повалил одноклассника на пол и избил спортивным ковриком

В Хабаровске прокуратура проведет проверку после того, как школьник избил одноклассника спортивным инвентарем в классе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в учебном учреждении №16 и попал на видео. На кадрах заметно, как мальчик подошел к другому школьнику и стал избивать его спортивным ковриком. После этого одноклассник бросает ребенка на пол.

Рядом с учащимися сидит их одноклассник, который игнорирует происходящее. Все на камеру снимает один из школьников и призывает агрессивного мальчика остановиться только под конец.

Предположительно причиной избиения стало то, что у мальчика неполная семья. На данный момент в произошедшем разбираются правоохранители.

Ранее в Барнауле пациентка с ножом заперла врачей скорой помощи в квартире.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий