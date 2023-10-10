В Хабаровске школьник избил мальчика спортивным ковриком и попал на видео

В Хабаровске прокуратура проведет проверку после того, как школьник избил одноклассника спортивным инвентарем в классе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в учебном учреждении №16 и попал на видео. На кадрах заметно, как мальчик подошел к другому школьнику и стал избивать его спортивным ковриком. После этого одноклассник бросает ребенка на пол.

Рядом с учащимися сидит их одноклассник, который игнорирует происходящее. Все на камеру снимает один из школьников и призывает агрессивного мальчика остановиться только под конец.

Предположительно причиной избиения стало то, что у мальчика неполная семья. На данный момент в произошедшем разбираются правоохранители.

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