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В Красноярском крае у мужчины нашли схрон оружия «для защиты от диких зверей»

Под Красноярском у мужчины нашли схрон незарегистрированного оружия

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Красноярском крае задержан мужчина, в доме которого нашли большое количество оружия. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Деревне Чулково. Правоохранители пришли к 41-летнему местному жителю в дом и изъяли у него несколько незарегистрированных стволов. Среди них – охолощенный АК-103, гладкоствольное ружье ИЖ-43 и другие. Помимо этого, у мужчины обнаружили около 300 патронов разных видов.

Часть оружия, по словам самого подозреваемого, он использовал для защиты от диких зверей. Некоторые стволы он якобы получил от родственника.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы по статье о незаконном приобретении оружия. Известно, что ранее он уже был судим за незаконную добычу биологических ресурсов.

Ранее в Ростовской области фермеры нашли самодельную взрывчатку на поле.

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