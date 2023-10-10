В Самаре вспыхнул пожар на двух этажах многоквартирного дома

В Самаре спасатели ликвидируют возгорание в Октябрьском районе города. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на улице Гагарина. Специалисты зафиксировали вызов в 08:18 по местному времени и отправились на место. Выяснилось, что пожар вспыхнул на первом и втором этажах. Чтобы жильцы не пострадали от возгорания, спасатели эвакуировали людей.

Пожару присвоили повышенный ранг. Площадь возгорания на данный момент неизвестна, о пострадавших не сообщается.

По данным МЧС, к тушению привлекли 66 человек и 20 единиц техники.

Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, причиной мог стать взрыв газа.

Ранее в Татарстане произошел пожар на крупном зерноскладе.