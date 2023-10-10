Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Самаре вспыхнул пожар на двух этажах многоквартирного дома

В Самаре загорелись два этажа в многоквартирном доме

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Самаре спасатели ликвидируют возгорание в Октябрьском районе города. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на улице Гагарина. Специалисты зафиксировали вызов в 08:18 по местному времени и отправились на место. Выяснилось, что пожар вспыхнул на первом и втором этажах. Чтобы жильцы не пострадали от возгорания, спасатели эвакуировали людей.

Пожару присвоили повышенный ранг. Площадь возгорания на данный момент неизвестна, о пострадавших не сообщается.

По данным МЧС, к тушению привлекли 66 человек и 20 единиц техники.

Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, причиной мог стать взрыв газа.

Ранее в Татарстане произошел пожар на крупном зерноскладе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий