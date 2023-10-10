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В Перми женщина сообщила о домогательствах со стороны медиков в реанимации

В Перми женщина пожаловалась на домогательства со стороны сотрудников больницы

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В Перми пациентка клинической больницы предполагает, что медики могли ее изнасиловать после введения препарата. Об этом сообщает URA.RU.

Инцидент произошел после того, как женщине сделали необходимые медицинские манипуляции и оставили в палате. По словам самой пострадавшей, в этот день вечером к ней пришли двое мужчин в медицинских костюмах. В беседе они намекали на то, что хотели бы заняться интимом с женщиной.

Вскоре после этого разговора медсестра поменяла капельницу пациентке и вколола неизвестный женщине препарат. Спустя несколько минут пострадавшая заснула и проснулась только утром. На руках она заметила синяки, катетер был оторван, рядом появилась лужа от капельницы.

Ранее сотрудницу службы помощи приемным детям обвинили в изнасиловании подростка.

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