В Перми женщина сообщила о домогательствах со стороны медиков в реанимации

В Перми пациентка клинической больницы предполагает, что медики могли ее изнасиловать после введения препарата. Об этом сообщает URA.RU.

Инцидент произошел после того, как женщине сделали необходимые медицинские манипуляции и оставили в палате. По словам самой пострадавшей, в этот день вечером к ней пришли двое мужчин в медицинских костюмах. В беседе они намекали на то, что хотели бы заняться интимом с женщиной.

Вскоре после этого разговора медсестра поменяла капельницу пациентке и вколола неизвестный женщине препарат. Спустя несколько минут пострадавшая заснула и проснулась только утром. На руках она заметила синяки, катетер был оторван, рядом появилась лужа от капельницы.

Ранее сотрудницу службы помощи приемным детям обвинили в изнасиловании подростка.