В секторе Газа попросили открыть коридор для доставки медицинской помощи в больницы

Министерство здравоохранения в секторе Газа просит в срочном порядке открыть коридор для доставки необходимой медицинской помощи в больницы анклава. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Мы призываем соответствующие власти открыть безопасный коридор для доставки срочной медицинской помощи в больницы сектора Газа», — указано в заявлении.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ полностью заблокировать сектор Газа. Оценивая ситуацию в Южном командовании, он подчеркнул, что теперь в Газе не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все перекрыто израильскими силами.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.