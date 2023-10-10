Число беженцев и перемещенных лиц в секторе Газа приблизилось к 200 тысячам

Управления ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что 187 тыс. палестинцев в секторе Газа покинули свои дома на фоне войны Израиля и ХАМАС. Об этом пишет Associated Press.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) укрывает 137 тыс. перемещенных лиц в Газе на территории школ. По данным ООН, в секторе Газа уже разрушено 790 жилых строений и серьезно повреждено 5330 зданий «на территории с населением 2,3 млн человек», а повреждение водопровода и канализационных систем в секторе Газа сказалось на благополучии 400 тыс. человек.

8 октября сообщалось о 73 тыс. перемещенных лиц.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.