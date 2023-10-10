Авторы журнала Myśl Polska выразили мнение, что Польша оказалась в роли беззаботного посетителя ресторана, который обязался оплатить счет гостей за другим столиком, не обращая внимание на цены.

«Мы заказывали не для себя, а для гостей за соседним столиком. Никто не показывал нам меню с ценами, и никто не интересовался блюдами, которые они заказывали другим за наш счет», — сказано в материале издания.

В публикации также отмечается, что Польше потребуются десятилетия, чтобы расплатиться за этот «счет», и в течение этого времени уровень жизни польских граждан будет ухудшаться.

Авторы Myśl Polska отмечают, что будущая прибыль, на которую надеялось правительство Польше в качестве компенсации за помощь Украине, оказалась иллюзорной, поскольку весь доход будут получать исключительно американские компании.

До этого стало известно, что польские власти планируют отменить выплаты украинским беженцам в первом квартале 2024 года.

Колумнист американского журнала Atlantic Петр Косицкий высказывал мнение, что Украина лишилась поддержки двух своих главных европейских союзников — Польши и Словакии — из-за промахов украинских властей. По оценке журналиста, победа словацкой фракции Smer под председательством Роберта Фицо, критиковавшего помощь Киеву, на парламентских выборах стала большой проблемой для Украины. А региональная коалиция стран — членов ЕС (во главе с Польшей), добивающаяся введения бессрочного эмбарго на украинское зерно, тоже свидетельствует о падении доверия и партнерских отношений между странами.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.