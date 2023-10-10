Спасшийся от расстрела ХАМАС россиянин рассказал о произошедшем

Россиянин, проживающий в Израиле и посещавший музыкальный фестиваль Nature Party на юге страны, рассказал «Ленте.ру», как ему удалось спастись от расстреливавших машины участников группировки ХАМАС.

По словам мужчины, в момент начала атаки он шел к машине, чтобы переодеться. В это время он услышал объявление о том, что все участники должны срочно уехать. Россиянин отметил, что многие люди начали собирать палатки, однако это могло стоить им жизни.

«Я смотрю: летят ракеты, их взрывает «Купол», слышны взрывы, при этом сзади по-прежнему играет транс со сцены. Я стоял и вообще не понимал, что происходит», — рассказал мужчина, назвав произошедшее сюрреализмом.

Затем, как указал участник событий, он прыгнул в машину и поехал к главной дороге, однако вскоре выяснилось, что боевики расстреливают машины. Неожиданно в поле появился белый джип, из которого начались обстрелы в сторону дороги. После этого все водители кинулись врассыпную, рассказал очевидец.

По словам россиянина, бежавшим с фестиваля участникам удалось укрыться в одном поселении. Через четыре часа прибыли около 30 военных армии ЦАХАЛ, после чего обстановка вокруг стала спокойнее. Позже мужчине удалось выбраться и доехать до дома в Тель-Авиве невредимым.

До этого британская газета Guardian распространила кадры с места нападения палестинских боевиков на участников музыкального фестиваля на юге Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».