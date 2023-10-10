У берегов Камчатки произошло землетрясение

В акватории Авачинского залива засекли землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 79 километров в 32 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его зафиксировали в 19:32 по мск (10:32 по местному времени). До этого землетрясение произошло около 7:40 (16:30 по мск). Сообщается, что его ощутили в Усть-Камчатске, при этом магнитуда землетрясения не уточняется.

«Угроза цунами в обоих случаях не объявлялась. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали», — рассказали в МЧС.

До этого землетрясение магнитудой 4,5 произошло на востоке Турции.

По данным портала, все случилось в 6:28 (совпадает с московским). Эпицентр был в 16 км к юго-западу от города Малатья с населением более 441 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.