В восьми регионах России предсказали перебои с энергоснабжением

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил, что в период с 9 по 16 октября в восьми регионах страны может произойти нарушение энергоснабжения из-за порывов ветра скоростью до 25 м/с и осадков на уровне до 35 мм. Соответствующая публикация размещена на сайте института.

«Вероятны сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения», — говорится на сайте института.

Сообщается, что пострадать могут следующие регионы: Республика Коми, Архангельская, Мурманская и Магаданская области, Кабардино-Балкарская Республика, Камчатский и Красноярский края и Курильские острова.

До этого МЧС выступило с экстренным предупреждением для жителей Москвы из-за гололедицы и сильных порывов ветра.

В этих условиях гражданам рекомендовалось не парковать автомобили под деревьями, не оставлять детей без присмотра, пешеходам избегать шатких конструкций и не укрываться под рекламными щитами, а водителям — значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию на дороге.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.