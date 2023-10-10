В Израиле отреагировали на призывы запастись водой и едой на трое суток

В Тель-Авиве раскупили минеральную воду после призыва властей сделать запасы провизии на трое суток. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что в столице Израиля во многих торговых точках раскуплено мясо, яйца, хлеб и минеральная вода. При этом активнее всего израильтяне скупают негазированную воду.

До этого израильские власти рекомендовали гражданам подготовить запасы воды и продуктов на 72 часа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.